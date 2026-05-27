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Cliff Williams / TPI Even some of the children and grandchildren of Elmore Community Hospital took part in the slide for Hospital Week.

Sweets, treats, water slides and BBQs were all a part of Hospital Week at Elmore Community Hospital.

It was all aimed at celebrating staff and the efforts of staff day in and day out to ensure compassionate and optimal care for patients and their families.

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Cliff Williams / TPI The staff of Elmore Community Hospital and Ivy Creek Healthcare surprised CEO Mike Bruce with the Anchor Award for Hospital Week. The staff wanted to do something for Bruce since he is always there for them.