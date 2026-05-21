Holtville High School Class of 2026 Graduation
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Cliff Williams / TPI

It’s always been said that fathers and their daughters share special connections. 

Many a tear has been shed as a father passes his daughter to her future husband at their wedding. But what about when a father hands his daughter her high school diploma? What about when they share stories about walking the same halls as students?

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