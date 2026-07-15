Cliff Williams / TPI Ken Carter, center, was selected as the volunteer among county EMAs across Alabama. He not only volunteers at the Elmore County EMA but also the Titus Volunteer Fire Department and at Ft. Toulouse / Ft. Jackson.
Buy Now

Cliff Williams / TPI Ken Carter, center, was selected as the volunteer among county EMAs across Alabama. He not only volunteers at the Elmore County EMA but also the Titus Volunteer Fire Department and at Ft. Toulouse / Ft. Jackson.

Volunteerism runs in Ken Carter’s blood — especially since his retirement.

The Titus resident can be found setting up HAM radio operations during an emergency, pulling a fire hose on calls with the Titus Volunteer Fire Department, helping at Fort Toulouse/Fort Jackson or directing the CERT team with Elmore County Emergency Management Agency.

Tags

Recommended for you