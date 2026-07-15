Cliff Williams / TPI Danielle Braswell speaks to incoming honorees of the EMANON program Saturday. Braswell was one of them more than a decade ago.
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Cliff Williams / TPI Danielle Braswell speaks to incoming honorees of the EMANON program Saturday. Braswell was one of them more than a decade ago.

Youth from across Elmore County were recognized for their efforts in the classroom and beyond.

In its 23rd year, EMANON invited students and their families to celebrate the students’ accomplishments with scholarships and recognition and also celebrated teachers and leaders in the community.

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