Any time you’re starting a new program from the ground up, all you can ask for is enthusiasm and a willingness to get better.

Stanhope Elmore flag football coach Kashundra Davis has gotten that and more as 70 girls showed up to try out for the team earlier this year. Although SEHS couldn’t have a junior varsity program this year, the Mustangs are putting together a varsity team and have whittled the roster down to 27.

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Ana Sofia Meyer / TPI Stanhope Elmore began its flag football program officially last week, as the Mustangs got their first taste of real competition.

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