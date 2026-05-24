Athletes, future engineers and future soldiers joined foster parents as they were recognized with proclamations by the Elmore County Commission Monday night.
The commission declared May as Foster Appreciation Month to recognize the efforts foster parents give to children in their care.
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