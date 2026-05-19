Cliff Williams / TPI Voter enter the polling place inside the Wetumpka Civic Center Tuesday. The polling location traditionally has one of the better voter turnouts in Elmore County.
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Cliff Williams / TPI Voter enter the polling place inside the Wetumpka Civic Center Tuesday. The polling location traditionally has one of the better voter turnouts in Elmore County.

Tray Richardson will be the next Elmore County District Court Judge.

There were 409 votes between Desirae Lewis and Richardson for the Elmore County District Court Place 2 race in the Republican primary. There is no Democratic opposition. It is a position that Richardson will begin serving in in 2027.

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