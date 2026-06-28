Heart of Alabama
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Cliff Williams / TPI Heart of Alabama Food Bank director of corporate and community partnerships Jamie Brown speaks about how the food bank services multiple agencies in central Alabama.

The numbers are staggering.

Through Elmore County pantries, the Heart of Alabama Food Bank helped provide 478,423 meals and distributed more than 570,000 pounds of food in the Wetumpka area. That was last year.

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