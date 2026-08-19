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Cliff Williams / TPI The front entrance to Holtville Elementary School was a busy place during open house last week.

Before the alarms sounded Monday at Holtville Elementary School, hundreds of students brought their parents to open house at the school.

With parents in tow, students beaming with excitement pulled their parents into new classrooms and in some cases, brought their parents to school for the first time.

PHOTOS: Open house at Holtville Elementary School and Holtville High School