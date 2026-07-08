Submitted TPI Law enforcement are hoping the public can help identifiy this vehicle and its occupants believed to be associated with rocks being thrown at vehicles between Tallassee and Wetumpka.
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Law enforcement are hoping the public can help identifiy this vehicle and its occupants believed to be associated with rocks being thrown at vehicles between Tallassee and Wetumpka.

Authorities are seeking the public’s assistance in identifying individuals connected to a series of dangerous incidents that occurred on the evening of Saturday, June 27, 2026 in Elmore County.

According to a release from Crimestoppers, a series of dangerous incidents started after surveillance cameras captured a vehicle and its occupants collecting large concrete rocks from the front parking area in the 200 block of Barnett Boulevard.

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