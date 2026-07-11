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Cliff Williams / TPI Ground pepper is applied to a freshly slice tomato sandwich last week as farmers markets in Millbrook and Wetumpka enjoyed tomato sandwich day.

A fruity sandwich was enjoyed by many at the farmers’ markets in Millbrook and Wetumpka last week. Each one held a tomato sandwich day where sponsors took care of buying tomatoes, salt, pepper, mayonnaise and even bread. The combination was enjoyed by many on the spot. The telltale sign of enjoyment was a mixture of tomato juice and mayonnaise running down hands and arms. Some made it to the elbows. 

In Wetumpka, River Region Law Firm made it possible for everyone to enjoy the red fruit. In Millbrook, Penton Farms and Evans Farm supplied the tomatoes, Chick-fil-A provided the bread and mayonnaise packs. 

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Cliff Williams / TPI An assembly line was used to construct tomato sandwiches in Wetumpka last week. Everyone had slightly different preferences on what type of bread, mayonnaise, how much salt and pepper, but the constant was always a tomato slice stretching across the bread.

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