20260916 Millbroook 9-11 004.jpg
Buy Now

Cliff Williams / TPI Millbrook police chief P.K. Johnson speaks at Millbrook’s 9/11 Observance program on Friday.

First responders, the church community, military and residents came together for the City of Millbrook’s Sept. 11 Patriot Day Observation.

“On this anniversary, we remember 25 years ago with reverence, with sovereign peace, solemn time, we gather together as a community to honor and to remember the heroism, the patriotism, the love and the community of all that transpired following the events of September 11, 2001,” Rev. Dr. Brannon Bowman said. “Though 25 years have come and gone since then, the memory of that day remains etched in our hearts and in our minds. It is a memory that we must not ever forget.”

PHOTOS: Millbrook hosts 9/11 ceremony

Tags

Recommended for you