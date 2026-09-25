It’s not been an easy ride for the 0-4 Mustangs this season, but Stanhope Elmore’s homecoming celebration came with an extra jewel this year: Victory.
On the efforts of senior running back Dee Barnes and quarterback Davis Foshee, the Mustangs finally put a win on the board, beating Eufaula 41-14.
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