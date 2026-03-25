Dress to Give Fashion Show
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Cliff Williams / TPI Many of the student models had energy as they walked the runway for the Dress to Give Fashion Show for Ivy’s Closet at Redland Elementary School.

New children’s clothing has been added to Ivy’s Closet but not without some fun first.

Students at Redland Elementary School held the second annual Dress to Give Fashion Show last week to benefit Ivy’s Closet, a closet for foster children and foster parents with clothing and more. The fashion show is the brain child of RES instructional coach Nacole Baxley.

PHOTOS: Redland Elementary School hosts Dress to Give Fashion Show