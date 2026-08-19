Last season, Stanhope Elmore made its first playoff appearance since 2020. It was Hunter Adams’ first since he moved from defensive coordinator to head coach before the 2023 season, marking a turning point in the Mustangs’ recent history. 

Stanhope Elmore has always been known for having a stellar running back. Now, SEHS returns its most complete team for another season on the gridiron. 

Stanhope Elmore hosts Smiiths Station
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Cliff Williams / TPI Stanhope Elmore’s Damarrian Barnes (1) is stopped by the Smiths Station defense.

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