The Elmore County volleyball team might have been the most well-traveled team in the state this summer. Bouncing from play date to play date, hosting some in the process, the team is well-versed in the various levels of competition they’ll face throughout the year.

And all of that is going to reap its rewards, according to coach Kim Moncrief.

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File / TPI Elmore County hitter Charley Labriola (10) returns to the volleyball team this season. She led the team with 253 kills as a sophomore.