Cliff Williams / TPI Holtville Middle School instructional coach and teacher Courtney Terry, left, and Holtville High School math teacher Lyndee Antley are members of the Elmore County Schools teacher retention committee. They recently presented ideas from surveys and conversations to the Elmore County Board of Education of issues teachers face in the classroom.
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Cliff Williams / TPI Holtville Middle School instructional coach and teacher Courtney Terry, left, and Holtville High School math teacher Lyndee Antley are members of the Elmore County Schools teacher retention committee. They recently presented ideas from surveys and conversations to the Elmore County Board of Education of issues teachers face in the classroom.

It’s been five years since Elmore County Schools created a teacher retention committee to figure out ways to help teachers.

The task force reports to the board on issues teachers find relevant to retention and helping students succeed. It's a group who had the board’s attention as they reported on issues such as student mental health, loads of paperwork and lost productivity due to lengthy meetings and excessive testing. The taskforce also reported success in handling issues previously brought to the board — especially communication, cell phone distractions and truancy.