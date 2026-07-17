It’s been five years since Elmore County Schools created a teacher retention committee to figure out ways to help teachers.
The task force reports to the board on issues teachers find relevant to retention and helping students succeed. It's a group who had the board’s attention as they reported on issues such as student mental health, loads of paperwork and lost productivity due to lengthy meetings and excessive testing. The taskforce also reported success in handling issues previously brought to the board — especially communication, cell phone distractions and truancy.
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