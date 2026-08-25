Any new program is going to have growing pains, and Wetumpka’s flag football team learned that the hard way.

Coming off a winless season, the Indians have a lot to prove on the gridiron but with some experience under their belts, this season should show a lot of progress.

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Ana Sofia Meyer / TPI Wetumpka's Serenity Love (22) rushes the football past Holtville defenders, dodging hands that seek to grab her flags. Wetumpka hosted its first annual Battle for the Coosa flag football tournament, featuring Stanhope Elmore, Holtville, Baldwin County and Carver-Montgomery.

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