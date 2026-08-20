Wetumpka’s volleyball team is coming into this season with a new mantra and a new drive to win. The Indians are sure to stay humble, stay hungry and always hustle this season, being the best version of themselves each and every day. 

That mission is taking place under the guidance of new coach Jayson Hall. Hall started the volleyball program at Redland Middle School and has coached his daughters at their club volleyball team, Mana Toa. 

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Ana Sofia Meyer / TPI Wetumpka's Lili Trask spikes a ball over the net against Stanhope Elmore in the Indians' play date at Elmore County High School.

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