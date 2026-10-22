Lajayvious Antwoon Calhoun and Corzaviuos Johnson

Lajayvious Antwoon Calhoun and Corzaviuos Johnson

One suspect from a Saturday shooting near Lake Martin Beach Club was before a judge for an Aniah’s Law hearing Thursday. It was a hearing where law enforcement revealed at least 13 gunshots were fired and some could be heard “whizzing” by law enforcement and the crowd in the parking lot from body camera footage. Another suspect is still wanted in connection to the shooting.

LaJayvious Calhoun, 19, of Alexander City was arrested Wednesday morning in connection to the incident. He is charged with two counts of shooting into an occupied building or vehicle and 13 counts of reckless endangerment. With recent laws, the crowd of people enhances the charges to Class A and Class B felonies.

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