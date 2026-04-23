The days of teams holding the ball for minutes on end have come to an end in Alabama. On Wednesday, the Alabama High School Athletic Association Central Board of Control, in its April CBOC meeting, voted to approve the mandate of a 35-second shot clock for the 2026-2027 basketball season.
And if you were to ask some of the local coaches in the area, it was something they have been waiting for.
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