The Alabama Department of Human Resources, in partnership with the Alabama State Department of Education, plans to distribute Alabama SUN Bucks (Summer EBT) benefits to eligible children again this summer. Alabama SUN Bucks will provide a one-time issuance of $120 per school-aged child to low-income families to assist them in purchasing groceries over the summer. These benefits are a summer supplement to the free and reduced-price meals that are provided to students during the school year.

Alabama SUN Bucks will be automatically issued to school-aged children who have been approved by application or direct certification and attending a school that offers the National School Lunch or School Breakfast Programs. Children that are directly certified through the ALSDE in programs such as SNAP, TANF or Medicaid will be automatically eligible for Alabama SUN Bucks.