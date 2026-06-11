There’s something to be said about exercise.
And it’s certainly been the recipe for success for Bill Wilkinson, who celebrated his 100th birthday Tuesday as a resident of Bill Nichols State Veterans Home in Alexander City.
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