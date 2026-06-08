ACPD and TCSO police reports May 26-June 4 TPI Staff TPI Staff Author email Jun 8, 2026 5 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Alexander City Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m|2J b`k^DEC@?8mk^Am kAm• y6C6>J r@C3C:5FD |4}62=[ bf[ @7 {2HC6?46G:==6[ v6@C8:2 H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 @7 2=4@9@=]k^AmkAmkDEC@?8m|2J b_k^DEC@?8mk^AmkAm• }:49@=2D s6G@?E26 %9@>2D[ `g[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 2?5 D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2]k^AmkAm• {2<:D92 t=2:?6 {66[ bg[ @7 $J=242F82[ H2D 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 5@>6DE:4 G:@=6?46]k^AmkAmkDEC@?8m|2J agk^DEC@?8mk^AmkAm• #2>@? {6<6 q6CCJ[ ch[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 2EE6>AE:?8 E@ 6=F56 2 =2H 6?7@C46>6?E @77:46C 2?5 D64@?5\568C66 32:= ;F>A:?8]k^AmkAmkDEC@?8m|2J afk^DEC@?8mk^AmkAm• r=:77@C5 s6H2J?6 w@==6?BF6DE[ c_[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C^A2J]k^AmkAm• !2EC:4:2 p?? #@>6C@[ ce[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• z925:;2 |2D962 z6==6J[ af[ @7 ~A6=:<2[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2]k^AmkAmkDEC@?8m|2J aek^DEC@?8mk^AmkAm• $4@EE r=6G6=2?5 y@?6D[ dd[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 32:= ;F>A:?8]k^AmkAm• z6:D92 #6?66 |FCA9J[ ce[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAm• qC:2??6 w2CC:D[ cd[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D s6A2CE>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8myF?6 ck^DEC@?8mk^AmkAm• r92C=6D r@==:?D[ @7 %2==2DD66[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 72:=FC6 E@ A2J 4@FCE 7:?6D]k^AmkAm• |2EE96H rC2H7@C5[ @7 $J=242F82[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C AC@32E:@? C6G@42E:@?]k^AmkAmkDEC@?8myF?6 ak^DEC@?8mk^AmkAm• (:=3FC? $=@2?[ @7 wF?EDG:==6[ H2D 2CC6DE65 @? 2? @FEDE2?5:?8 H2CC2?E 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C 7@C 2 A=62 562= 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46]k^AmkAmkDEC@?8myF?6 `k^DEC@?8mk^AmkAm• $E6G6? wF5D@?[ @7 y24<D@?’D v2A[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FC @FEDE2?5:?8 H2CC2?ED[ EH@ 72:=FC6D E@ 2AA62C AC@32E:@? C6G@42E:@? 2?5 72:=FC6 E@ 2AA62C @3DECF4E:@? @7 ;FDE:46 72=D6 :56?E:EJ]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Love’s coming to Alexander City Russell buildings to be demolished, making room for development Stephens names final Teacher of the Year BRHS graduate earns Yale degree COACH OF THE YEAR: Trey Fetner continues Reeltown’s dominance in first year Local Weather Currently in Alexander City 76° Clear84° / 72° 10 PM 75° 11 PM 75° 12 AM 74° 1 AM 73° 2 AM 73° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.