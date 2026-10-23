In order to move forward and get the funding required to do much needed infrastructure work in Alexander City, the city’s fiscal year 2024 audit is still at the top of the pile of things that have to be done.

“I can't emphasize too much how important it is to get the audits done,” Alexander City Mayor Mike Densmore said during the city council meeting Monday night. “Last Friday we had a meeting here with the Jackson Thornton CPA firm, … the auditor and (finance director) Romy (Stamps’) team. We spent what Romy described as ‘two hours of painful meeting.’ We came up with a plan to begin some work toward reconciliation of some of the things that we don't seem to be able to get those three parties together on.”

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Alexander City Mayor Mike Densmore updates the city council Monday night on the city’s 2024 audit.

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