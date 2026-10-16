In the first half of the night, the Dadeville offense ran a total of eight offensive plays. Reading that might elicit some negative emotions. But when you realize the Tigers averaged 40.9 yards per touch, those negative thoughts turn to happiness.

The Tigers essentially put away the game early, walking out with a 42-0 win over Horseshoe Bend on Friday night in front of the homecoming crowd.

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Samuel Higgs / TPI Dadeville's Corde Jefferson (4) breaks away on a 96-yard run to the end zone.
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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend quarterback Carson Turner (1) hands the ball off to Dale Smith (13).