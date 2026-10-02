It almost felt like watching primetime Oprah, “You get a turnover, you get a turnover and you get a turnover,” for the Benjamin Russell defense on Friday night.
In total, the Wildcats forced four turnovers against Class 5A Region 2 opponent Wetumpka, not to mention a safety on the very first offensive play for the Indians. All of that the Wildcats took advantage of in the 36-0 win over the Indians.
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