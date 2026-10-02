It almost felt like watching primetime Oprah, “You get a turnover, you get a turnover and you get a turnover,” for the Benjamin Russell defense on Friday night.

In total, the Wildcats forced four turnovers against Class 5A Region 2 opponent Wetumpka, not to mention a safety on the very first offensive play for the Indians. All of that the Wildcats took advantage of in the 36-0 win over the Indians.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell receiver Kendell Greer (18) finds open space on a punt return.
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Samuel Higgs / TPI Wetumpka's Jeremiah Sears (1) looks for open space on a rushing attempt.

PHOTOS: Benjamin Russell host Wetumpka in region play