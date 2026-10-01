Capt. TJ Tuck has a public persona of being a laid-back kind of guy.
But, Tuck, whose last day at Alexander City Police Department was Wednesday, said it just seems that way because of how he treats people.
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