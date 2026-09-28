Along with several other upcoming events for Benjamin Russell High School’s special education students, the class will be participating in home game festivities next week.

“We have several events I wanted to highlight with students in our special education class at Benjamin Russell High School,” Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes Jr. said. “One of those things is on Oct. 8. That's going to be a home game on Thursday evening when we play Pike Road.”

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Special education students will have the opportunity to run out with the football before the Oct. 8 game against Pike Road.

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