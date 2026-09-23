Alexander City District 6 council member Mike Lucas hosted a town hall for his constituency, which had plenty of questions.

The panel that addressed the residents included Lake Martin Economic Development Alliance executive director Denise Walls, Alex City Mayor Mike Densmore, Alex City Police Department deputy chief George Long and Capt. Orlando Daniels.

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Alexander City District 6 council member Mike Lucas, left, hosts a town hall Tuesday night. Residents were able to ask questions about various topics including data centers, utilities and roadwork.