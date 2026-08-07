Stepping into a funeral home usually means there are tears and grief.
But Saturday at Wright’s Funeral Home, a very different story unfolded.
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