Featured ACFD gets bragging right in blowout softball game Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Nov 18, 2026 8 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save After a disappointing loss to the Alexander City Police Department last year, the Alexander City Fire Department brought its A-game to the two departments softball fundraising game.No stats were taken and apparently no official final score was noted either. Close Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save PHOTOS: Police vs. fire The Alexander City Fire Department will hold bragging rights for a year until they face off against the Alexander City Police Department next year. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmprus 49:67 #66D6 |4p=:DE6C D2:5 E96 7:?2= D4@C6 H2D `h\`[ 3FE 56AFEJ 49:67 +249 q2EJ H2D?’E 2D DFC6]k^AmkAm“x 36=:6G6 :E H2D `h @C `g[” q2EJ D2:5] “xE H2D 2 =@E E@ 2 =:EE=6]”k^AmkAm~? E96 =@D:?8 D:56[ pr!s 49:67 r9C:D $A:G6J H2D?’E BF:E6 DFC6 6:E96C]k^AmkAm“x BF:E 4@F?E:?8[” $A:G6J D2:5] “x <?@H H6 D4@C65 @?6]”k^AmkAm}@3@5J H2D BF:E6 DFC6 H92E AFE prus :? E92E 9F86 =625]k^AmkAm“%96 7:C6 56A2CE>6?E 5:5 >2I @FE @? E96 E@E2= 9@>6 CF?D J@F H6C6 =682==J 2==@H65[ 2?5 E92E H2D E9C66 7@C E96 82>6[” q2EJ D2:5] “%96C6 H6C6 2 =@E @7 8C62E A=2JD[ 2?5 E96J H6C6 2== @? E96 7:C6 56A2CE>6?E D:56]”k^AmkAm$A:G6J 92D ?@ 6I4FD6 7@C E96 pr!s =@DD]k^AmkAm“%96J D9@H65 FA 2?5 H6 5:5?VE[” 96 D2:5]k^AmkAm|4p=:DE6C D2:5 E96 7:C6 56A2CE>6?E D9@F=5 92G6 H@? =2DE J62C E@@]k^AmkAm“%96 @?=J C62D@? E96J 362E FD =2DE J62C H2D 3642FD6 :E C2:?65 2?5 :E H2D >F55J[” 96 D2:5] “%96 AC@3=6> H2D H6 5:5?VE 92G6 2?J 4=62ED =2DE J62C] (6 925 4=62ED E9:D J62C]”k^AmkAm(9:=6 E96 prus H:== 9@=5 3C288:?8 C:89ED F?E:= ?6IE J62C’D >2E49FA[ E96 82>6 :D >@C6 23@FE 3F:=5:?8 C6=2E:@?D9:AD]k^AmkAm“%9:D <:?5 @7 DEF77 96=AD[ 96=AD @FC C6=2E:@?D9:AD W367@C6 H6 8@ E@ 2X 325 HC64< @C D@>6E9:?8[” |4p=:DE6C D2:5]k^AmkAmw6 D2:5 H96? 3@E9 56A2CE>6?ED H@C< E@86E96C[ :E’D 8@@5 E96J 92G6 3F:=E C6=2E:@?D9:AD 24C@DD E96 EH@ 56A2CE>6?ED]k^AmkAm“p7E6C J@F A=2J D@7E32== H:E9 WE96 A@=:46 @77:46CDX 2?5 J@F H@C< 2C@F?5 9:> 2 =@E[ J@F <?@H 9:D ?2>6 2?5 42? 4@>>F?:42E6 H:E9 9:>[” |4p=:DE6C D2:5] “(6VC6 H@C<:?8 @? @FC 6?5 @7 :E[ ECJ:?8 E@ >2<6 :E D62>=6DD :? E96 7:6=5 H96? :EVD 4CF?49 E:>6]”k^AmkAm~?6 @7 E96 5:DA2E496CD H2D :?;FC65 5FC:?8 $2EFC52J’D 82>6]k^AmkAm“(6 2== 42>6 E@86E96C 7@C E92E 2?5 H6C6 C62==J AC2J:?8 7@C 96C[ 2?5 H6 2== <:?5 @7 3@?565 E@86E96C E96?[” |4p=:DE6C D2:5] “%96? E96 7:?2= 82>6 DE2CE65] xE H2D =:<6 6G6CJ3@5J H2D DE:== E9:?<:?8 23@FE 96C]”k^AmkAmq2EJ D2:5 96 925 7F?[ 3FE >@DE 6G6CJ@?6 H2D DE:== D@C6 |@?52J]k^AmkAm“x H@F=5?VE >:?5 D66:?8 2 =:EE=6 7C:6?5=J 8@=7 E@FC?2>6?E[” 96 D2:5] “xEVD 366? @G6C cg 9@FCD 2?5 xV> DE:== ?@E H2=<:?8 C:89E] x AF==65 6G6CJ >FD4=6 :? >J =@H6C 3@5J @FE E96C6]”k^AmkAmsF6 E@ E96 pr!s =@DD[ $A:G6J 92D 2 76H 5:776C6?E :562D 7@C ?6IE J62C’D >2E49FA]k^AmkAm“(6 H6C6 E9:?<:?8 4@C?9@=6 @C A:4<=632==[” 96 D2:5]k^AmkAm%96 !@=:46 GD] u:C6 $@7E32== v2>6 :D 2 7F?5C2:D6C 7@C 3@E9 56A2CE>6?ED] %96 >@?6J C2:D65 E9C@F89 E:4<6E 2?5 %\D9:CE D2=6D :D DA=:E H:E9 E96 pr!s FD:?8 :ED D92C6 E@ 96=A 7F?5 $9@A H:E9 2 r@A] %96 7:C6 56A2CE>6?E FD6D :ED D92C6 E@ 96=A 7F?5 :E6>D ?@E :?4=F565 :? :ED 3F586E]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Alexander City Fire Department Alexander City Police Department Softball Game Fundraiser Friendly Rivalry Public Safety Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular HBS standout signs to play college softball ACPD, JGPD & TCSO police reports Nov. 2-10 Wildcats overcome rough start to down Spanish Fort County schools receive A from state Newest chamber leader understands task ahead Local Weather Currently in Alexander City 57° 69° / 46° 2 AM 56° 3 AM 55° 4 AM 54° 5 AM 53° 6 AM 53° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.