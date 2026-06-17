As someone who has been a school resource officer at Nathaniel H. Stephens Elementary School for more than half a decade, Alexander City Police Department Corp. Tyler Lashley is adamant that children should see their SRO as more than a man with a gun.

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The Alexander City Kiwanis Club made a donation for the Alexander City Police Department to use towards its camp next week.

Lashley and officer David Johnson talked to the Alexander City Kiwanis Club Thursday about the upcoming S.A.F.E. Youth Summer Camp during the club’s weekly meeting.