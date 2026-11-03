In his youth, Capt. J.R. Waters never wanted to be a law enforcement officer.

“It's funny because actually I hated police,” he said. “I've been issued 25 citations (in my youth) but I grew out of it. I knew I wanted to do something, either military or fire. I did not want it to be police, but that's what came calling first.”

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Recently promoted Alexander City Police Department Capt. J.R. Waters attributes his success to others who helped train him.