Students, faculty and staff in Alexander City Schools are celebrating.
ACS is celebrating after achieving its highest store in district history on the Alabama State Department of Education State Report Card for the 2025-26 school year.
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