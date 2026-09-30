The $65,000 grant Alexander City Theatre II recently received for renovations to its building can now be seen.
The first thing the grant was used for, ACT II building committee chairman Doug Roberts said, was to repair the roof. Other renovations couldn’t take place until that was completed.
kAm}@H[ E96 8C@FA 92D 925 E96 @FED:56 @7 E96 3F:=5:?8 A2:?E65 2?5 E9@D6 5C:G:?8 3J H:== 36 23=6 E@ H:E?6DD E96 C6DE@C2E:@? @7 E96 3F:=5:?8]k^Am
kAm“%96 =2C86 8C2?E 7C@> E96 DE2E6 7@C C6?@G2E:@? @7 E96 3F:=5:?8 H2D 32D65 @? 52>286 7C@> H2E6C :?7:=EC2E:@?[ H9:49 H2D A2CE @7 E96 C@@7 :DDF6[” #@36CED D2:5] “p?JE9:?8 E92E H2D 52>2865 3642FD6 @7 E92E[ =:<6 6=64EC:42=[ 46:=:?8D[ 3C:4<H@C<[ >@CE2C] … (6 H6C6 23=6 E@ FD6 A2CE @7 E92E 8C2?E 7@C E96 C@@7[ 2?5 E96? E96 C6DE H6C6 23=6 E@ FD6 2?5 2AA=J E@H2C5 2?JE9:?8 6=D6 E92E H2D D64@?52CJ @C E6CE:2CJ 52>286 7C@> E92E H2E6C :?7:=EC2E:@?]”k^Am
kAm%96 8C@FA 92D 2=D@ 2AA=:65 7@C 2 |2:? $EC66E 8C2?E[ H9:49 :E 925 A=2??65 E@ FD6 7@C E96 @FED:56 @7 E96 3F:=5:?8]k^Am
kAm“(6 925 564:565 H6 H6C6 8@:?8 E@ A2:?E E96 3F:=5:?8 ?@ >2EE6C H92E 3642FD6 H6 8@E 2 8C62E 562= 7C@> qC2?5@? z:C3J 2E #66=E@H? !2:?E } v@[” #@36CED D2:5] “w6 H@C<65 H:E9 FD[ H2:E:?8 7@C E96 8C2?E E@ 8@ E9C@F89[ 2?5 H2D DFA6C A2E:6?E 2?5 5:5 2 362FE:7F= ;@3 C62==J BF:4<=J]”k^Am
kAm%96 @77:4:2= A2:?E 4@=@C :D :C@? @C6]k^Am
kAm“(6 5:5?VE DE2?5 @FE 7C@> E96 C6DE @7 E96 ?6:893@C9@@5j H6 H2?E65 E@ 36 5:776C6?E[” #@36CED D2:5] “p?5 A6@A=6 D66 D@>6E9:?8VD 92AA6?:?8[ D@ :E 76=E =:<6 E92E H2D >@?6J H6== DA6?E 6:E96C H2J]”k^Am
kAmp?@E96C 362FE:7:42E:@? AC@;64E E92E :D F?56CH2J :D C67FC3:D9:?8 E96 7@C>6C >@G:6 A@DE6C 7C2>6D]k^Am
kAm“%9@D6 2C6 @C:8:?2= E@ E96 3F:=5:?8[” 96 D2:5] “(6 C6DE@C65 E9@D6] (6 AFE {6I2? :? E96C6 2?5 4@C<3@2C5[ 2?5 H6VC6 86EE:?8 C625J E@ AFE {ts =:89E:?8 :? E96C6 E92E H:== 4@>6 @? 27E6C 52C<] $@ E92EVD A2CE @7 @FC 362FE:7:42E:@? 2?5 7246=:7E[ 2?5 36:?8 23=6 E@ FD6 E9@D6 282:?] x 5@?VE <?@H 9@H >2?J J62CD :EVD 366? D:?46 E96J H6C6 FD65]”k^Am
kAm#@36CED D2:5 :7 pr% xx :D 2H2C565 E96 |2:? $EC66E 8C2?E[ E96 ?6IE DE6A :D 2? 2H?:?8]k^Am
kAm“pDDF>:?8 H6 86E @FC |2:? $EC66E 8C2?E 8@6D 4@>A=6E6=J E9C@F89[ WH6’== AFEX 2 362FE:7F= 52C< C65 2H?:?8 @? E96 7C@?E E92E H:== 8@ E96 H9@=6 =6?8E9 @7 E96 5@@CD 2?5 E96 H:?5@HD[” 96 D2:5]k^Am
kAm%@ 4@>A=6E6 E96 6IE6C:@C[ pr% xx 92D A=2?D E@ :?DE2== 2 ac\7@@E >2CBF66 DEJ=6 D:8? E92E >:CC@CD E96 @C:8:?2= q2>2 %962E6C D:8? E92E H:== 8@ C:89E FA E96 >:55=6 23@G6 E96 ?6H 2H?:?8]k^Am
kAm“W%96 D:8?X H:== 8@ 2== E96 H2J E@ E96 E@A @7 E96 3F:=5:?8 2?5 D2J pr% xx[” #@36CED D2:5] “xEVD 24EF2==J 8@:?8 E@ 36 =:E H:E9 @=5\72D9:@?65 t5:D@? DEJ=6 {ts 3F=3D]”k^Am
kAmw6 D2:5 E96 8C@FA :D H@C<:?8 H:E9 E96 r:EJ @7 p=6I2?56C r:EJ’D 3F:=5:?8 56A2CE>6?E @? E96 6I24E =@@< 2?5 D:K6 @7 E96 >2CBF66 3642FD6 E96 3F:=5:?8 :D?’E =@42E65 :? E96 5@H?E@H? 9:DE@C:42= 5:DEC:4E]k^Am
kAm“(6 H2?E E@ <66A :E 2D 9:DE@C:42==J 362FE:7F= 2D A@DD:3=6 2?5 7:E H:E9@FE =@@<:?8 52E65[” #@36CED D2:5]k^Am
kAmw6 2=D@ ?@E65 H9:=6 pr% xx 92D >256 8C62E DEC:56D C646?E=J :? C6?@G2E:?8 E96 3F:=5:?8[ :E 92D E2<6? J62CD E@ 86E E@ E9:D A@:?E]k^Am
kAm“xE H2D C62==J #@3 2?5 q6EDJ x=6C H9@ H6C6 E96 :>A6EFD 369:?5 2 =@E @7 H92E H6VC6 ?@H D66:?8 E96 7CF:E @7[” #@36CED D2:5] “%96J H6C6 DFA6C :?DECF>6?E2= E@ 86E FD H96C6 H6 2C6] %96J A2DD65 E96 32E@? E@ E9@D6 @7 FD E92E 2C6 E96C6 ?@H[ D@ H6 42? >2<6 2== E92E 8C@F?5H@C< E96J =2:5 G:D:3=6] (96C6 367@C6 :E H2D?VE G:D:3=6[ :E H2D ;FDE =68H@C< E92E 925 E@ 92AA6?]”k^Am
kAmw6 D2:5 z2C6? y6??:?8D[ pr% xx’D 7@C>6C EC62DFC6C[ A=2J65 2?@E96C <6J C@=6 :? E96 4FCC6?E C6?@G2E:@?D]k^Am
kAm“$96 :D 2 >6>36C @7 @FC 3@2C5[ 2?5 D96 92D 364@>6 @FC 8C2?E HC:E6C 2?5 =:E6C2==J :D 2 C@4< DE2C[” #@36CED D2:5] “(6 H@F=5 ?@E 92G6 2?J @7 E9:D 5@?6 H:E9@FE 96C 86EE:?8 E96D6 8C2?ED 7@C FD[ 2?5 D96VD 4@>A=6E6=J @? 96C @H? 5@?6 2== @7 @FC 8C2?E HC:E:?8 E96 =2DE J62C] (6 42??@E 8:G6 96C 6?@F89 4C65:E 7@C :E]”k^Am
kAmtG6? H:E9 2== E96 4FCC6?E C6?@G2E:@?D[ 96 D2:5 E96J 2C6 ?@E C625J E@ DE2CE 9@=5:?8 A6C7@C>2?46D :? E96 E962E6C J6E[ 2=E9@F89 86EE:?8 E96 C@@7 C6A2:C65 H2D 2 EFC?:?8 A@:?E]k^Am
kAm“xE D9:7E65 6G6CJE9:?8 3642FD6 3J C6A2:C:?8 E96 C@@7[ H6 H6C6 23=6 E@ AC6D6CG6 E96 3F:=5:?8[ 2?5 3J AC6D6CG:?8 E96 3F:=5:?8[ H6 42? ?@H :>AC@G6 E96 3F:=5:?8[” #@36CED D2:5] “%96 8@2= :D 7@C E96 3F:=5:?8 E@ 6G6?EF2==J 36 FD65 282:? 2D 2 G6?F6 7@C DE286 A=2JD] (6 5@?VE <?@H H92E E92EVD 8@:?8 E@ =@@< =:<6 J6E] p =@E @7 :E H:== 56A6?5 @? >@?6J]”k^Am
kAm%96 8C@FA :D 4FCC6?E=J H@C<:?8 @? :ED AC@5F4E:@? @7 %96 {686?5 @7 $=66AJ w@==@H] #@36CED 92D 366? 3FDJ 3F:=5:?8 2 9F86 3=24< 9@CD6]k^Am
kAm%96 A=2J H:== 36 A6C7@C>65 2E f A]>][ ~4E] ab 2?5 ac[ 2?5 a A]>] ~4E] ad 2E #25?6J yF?:@C w:89 $49@@= 2F5:E@C:F>] p5>:DD:@? :D 7C66 3FE 5@?2E:@?D 2C6 2AAC64:2E65] pE f A]>] uC:52J[ ~4E] b_[ E96 EC@FA6 H:== A6C7@C> 2E |@F?E '6C?@? !6C7@C>:?8 pCED r6?E6C[ ba` q2C?6EE q=G5][ %2==2DD66] p5>:DD:@? :D S`_]k^Am