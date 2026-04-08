While most residents are familiar with Alabama Power Company, many may not know about Alabama Power Foundation, the company’s nonprofit that gives back to the areas it serves.

040426 kiwanis.jpg
Buy Now

Alabama Power's Steve Marlowe explains the Alabama Power Foundation to members of Alexander City's Kiwanis Club Thursday.

APCO Eastern Division area manager Steve Marlowe gave members of the Alexander City Kiwanis Club an overview Thursday of the foundation and the different types and amounts organizations, schools and other nonprofits can apply for.