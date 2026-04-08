The jury has all but been set for deliberations in a murder case against Latavian Brownfield, who is charged with the 2024 fatal shooting of Jay’Z’ion Strong and first-degree assault of Justin Shealey.

Shealey was the final witness to take the stand inside the CJ Coley Courthouse Annex in Alexander City on Tuesday in a case that began Monday afternoon. Shealey was the only witness to the crime, according to Alexander City Police Department Sgt. Robert Oliver, who also testified Tuesday.

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