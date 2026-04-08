Details about a double murder in Alexander City emerged in court Wednesday afternoon as part of an Aniah’s Law hearing.

Markeis Smart, 22, of Dadeville, and Jordan Smart, 19, of Alexander City, were arrested last Friday in connection with the shooting deaths of Fitzgerald Wilson, 19, and Rafiel Riggins, 20, on Monday, March 30.

Screenshot 2026-04-08 at 2.49.09 PM.png
Buy Now

Recommended for you