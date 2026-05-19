Gov. Kay Ivey formally announced the state will be kicking off this historic summer with an America 250 Alabama Celebration at the State Capitol 11 a.m., Thursday, May 21. During the event, Gov. Ivey will officially unveil a massive, 250th edition of the U.S. flag that will hang between the columns of the Capitol this summer.

“We live in the greatest nation on this Earth, and it is only fitting Alabama pay tribute to this country we are proud to call home. I am excited to invite my fellow Alabamians to the Capitol for a salute to our nation and to kick off this historic summer,” Gov. Ivey said. “There is truly no better time to be an American and an Alabamian than right now.”