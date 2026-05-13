Each year, thousands of Alabamians are victims of violence, and in their despair, they wonder where to turn. Their spouse may have been murdered, a loved one may have been sexually assaulted, or their child may have endured abuse. Possibly, they’ve survived a random shooting or escaped domestic violence. Victims desperately need assistance but often don’t know who to call. That changes today.

Victims of Crime and Leniency, a nonprofit organization that has served crime victims across Alabama since 1982 – announces the official launch of the Alabama Victim Assistance Portal, a centralized statewide resource that connects crime victims, law enforcement and the public with trusted services.