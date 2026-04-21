The Class 6A Area 5 championship returned right back to where it belonged, safely arriving in Alexander City at Brooks-Jordan Field on Thursday.

Riding the 3-0 momentum from the series win over Chilton County, all the Benjamin Russell baseball team needed to do was beat Calera to clinch the area — along with home-field advantage in the first round. Benjamin Russell checked both of those boxes on Thursday, winning 4-2, riding the continued momentum from pitcher Luke Knight.