Interviews for the open Alexander City Schools Board of Education seat are complete.
Current BOE member Brett Pritchard’s five-year term will end in May and three applicants for the seat were interviewed Monday night by the City of Alexander City City Council. Board seats are appointed.
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