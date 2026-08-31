With the Alexander City’s infrastructure plan in place, it became the focus during the Alexander City Chamber of Commerce’s State of the City & County program Tuesday afternoon.
Alexander City Mayor Mike Densmore touched on the five-year plan briefly, but his focus was on completing the city’s audits.
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