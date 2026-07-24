A few hundred people gathered in the Central Alabama Community College auditorium for the 27th annual Back to School event coordinated by pastors Lou and Marilyn Benson of GAP Fellowship Church.

072226 BTS at CACC2.jpg
Buy Now

United Martial Arts Academy owner Russell Wright delivered a meaningful speech during the the 27th annual back to school event hosted by pastors Lou and Marilyn Benson.

While emcee Gloria “Moma Glo” Boleware kept everything light and everyone laughing, keynote speaker United Martial Arts Academy owner Russell Wright talked to the audience about what it truly means to be a warrior.

072226 BTS at CACC6.jpg
Buy Now

Alexander City Police Department school resource officers were on hand to meet children and their parents as well as give away a few gifts during the back to school event.

Tags

Recommended for you