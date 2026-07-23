It’s one thing to do better than anyone else in the state, but it’s another to surpass the global standards.
And that’s exactly what two AP classes at Benjamin Russell High School have done.
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