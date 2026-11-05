There is quite a bit of change for the Benjamin Russell girls basketball team this season.

From the implementation of a shot clock to a whole new area, things are going to look a little different for the Wildcats this winter. However, none of the changes intimidate coach Rickey Pulliam or affect his outlook on the upcoming season.

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File / TPI Benjamin Russell point guard Gabby McKinney was the team's second leading scorer from a year ago. She is expected to play a major role on the offensive end for Benjamin Russell this year.
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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell forward Amari Cunningham led the teams in rebounds a year ago. Coach Rickey Pulliam expects Cunningham to play a bigger role on the offensive end this upcoming season.