There is quite a bit of change for the Benjamin Russell girls basketball team this season.
From the implementation of a shot clock to a whole new area, things are going to look a little different for the Wildcats this winter. However, none of the changes intimidate coach Rickey Pulliam or affect his outlook on the upcoming season.
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