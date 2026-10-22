Saturday in Alabama means only one thing: college football. 

However, this Saturday is going to be an exception. 

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File / TPI Benjamin Russell's Josh Harriell (0) and the Wildcats return to the Cramton Bowl, except this time on Saturday. Benjamin Russell is 5-0 in Class 5A region 2 games, and won its third region title in four years.
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File / TPI Benjamin Russell defensive lineman Kalib Spivey (8) and the Wildcats compiled 13 total sacks and 20 tackles for a loss last week against Rehobeth.