The Benjamin Russell football team will be packing its bags and making a road trip this Friday.

Three hours, 156 total miles, the Florida border just a few miles south and the Georgia border due east — Benjamin Russell will be in almost the furthest southeast spot it can be in for region play this week.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell's Eric Young (2) and the Wildcats are in the driver's seat for Class 5A Region 2 after a win over Pike Road last week. The Wildcats look to add another region win over Rehobeth.
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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell defensive lineman Kenderious 'Poochie' Byrd (95) and the Wildcats make the long trip down south to face off against Rehobeth. The Rebels are 1-6 on the season, sitting with a 1-4 region record.