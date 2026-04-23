Benjamin Russell softball coaches Jessica Johnson and Amanda Bryant were part of the first Wildcats softball team to play on the field located at the Charles E. Bailey Sr. Sportplex. Although the Wildcats aren’t venturing away from the Pam Robinson Field, things are going to look a lot different in 2027.

As a part of the renovation set for both the softball and baseball fields for the Wildcats, the Pam Robinosn Field is to be fully turfed. An addition of a press box, along with a swapping of dugouts, will present a new but much-needed change for Benjamin Russell.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell's Aubrey Chapman aims a throw towards first baseball against Auburn on Saturday. The Wildcats finished 1-3 through four games over the weekend.